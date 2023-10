Luego de su expulsión de “Gran Hermano”, Rubén Gutiérrez reaparece en redes sociales con sentido mensaje

El ex participante de “Gran Hermano” Rubén Gutiérrez, decidió reaparecer en redes sociales, pero esta vez por completo, ya que compartió un video donde expone su actual situación.

Lo anterior, ya que cabe recordar que, el ex carabinero fue expulsado del reality de Chilevisión, luego de que su compañera de encierro Scarlette Gálvez, lo acusara de tocarla sin su consentimiento tras una fiesta.

Desde aquel momento, el ex chico reality había permanecido bajo completo hermetismo, eso hasta hace días atrás, cuando decidió romper el silencio con una declaración compartida a través de sus redes sociales.

“Estoy absolutamente destruido, mi imagen y dignidad se ha visto arruinada de manera irremediable estás últimas semanas. Y me hace sentir terrible lo mal que se ha hablado de mí y las mentiras que han querido instalar durante todo este tiempo”, fueron parte de sus palabras en el escrito.

Ahora, Gutiérrez decidió salir a alzar la voz y hablar de su presente tras haber abandonado el encierro en Buenos Aires, Argentina. “Hola a todos. Bueno, quiero hacer este video para dar las gracias a todas las personas que me apoyan de diferentes circunstancias, tanto en la calle, como enviando un mensaje por las redes sociales, que se da el tiempo y las personas que me siguen”, comenzó señalando.

“La verdad, ha sido un momento muy complejo, muy duro, muy difícil, tanto como familia, pero si no fuera por ustedes…”, añadió Rubén, quien continuó asegurando que “todo el apoyo que me han entregado me han fortalecido, así que le envío un abrazo grande a cada uno de ustedes, y que tengan buen día”.

