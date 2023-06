Lucas realizó sincera reflexión sobre incipiente romance con Fran en “Gran Hermano”

Luego de que Lucas Crespo y Fran Maira hayan tenido un evidente acercamiento dentro del reality de Chilevisión “Gran Hermano”, la pareja mantuvo una sincera conversación.

Lo anterior, ya que luego de múltiples besos y abrazos, todo hacía presagiar un incipiente romance entre ambos, el que se fue a pique, ya que el jugador le reveló a la influencer que no quiere mantener una relación al interior del encierro.

“En este minuto, es eso nomás lo que siento. Si el día de mañana, seguimos hablando y me empiezas a gustar en la mala, yo lamentablemente me voy a privar de eso y me voy a hacer el hueón como si no pasara nada”, comenzó señalando Lucas, a lo que agregó que “no quiero estar en una relación ahora, te estoy siendo honesto. Tú me dices que es imposible, que no estás en esa onda. Pero si llegas a estar en esa parada de que te empiezas a enganchar de mí, (espero) que me lo digas”.

“Pero quién quiere estar en una relación, no estoy en esa parada”, expuso Fran, a lo que Crespo le replicó que “yo no quiero pasarte a llevar en el sentido de que, tal vez, te diga cosas lindas y lo que siento, porque puede ser así. Ahora me dices que no, pero si llega a pasar, por favor dímelo, porque no quiero pasarte a llevar”.

“Eres una mina mega power. Pero todos tenemos nuestras emociones y sensibilidades. Si llegas a sentir que algo más te está pasando, por favor dímelo”, concluyó, dejando clara su postura amorosa dentro de “Gran Hermano”.

