Lucas Crespo se convirtió en el nuevo eliminado de “Gran Hermano”

El reality de Chilevisión “Gran Hermano”, vivió la noche de este domingo una nueva jornada de eliminación, donde un participante debió dejar la casa estudio ubicada en Buenos Aires, Argentina.

En esta ocasión, la temida “Placa de Eliminación” estaba compuesta por Viviana, Lucas y Francisco, siendo este último el primer salvado por la votación popular, quien agradeció a los televidentes por las muestras de cariño y apoyo en su estadía en el programa.

Posteriormente, Diana Bolocco anunció que entre Viviana y Lucas el eliminado por decisión popular esta semana era este último, por lo que Crespo se convirtió en quien debió abandonar para siempre el encierro a solo una semana de reingresar a la casa tras el proceso especial de repechaje con un 78.06% de los votos, dejando profundamente afectados a Hans y Jorge.

“Yo dije ‘quería irme yo’, de ellos tres. Estaba feliz, vine acá a pasarlo bien como segunda experiencia. Me hubiera encantado tener esta actitud en la primera ronda y todos los que reingresamos venimos de paso y nuestra misión es pasarla bien”, expuso Lucas en su salida.

“Feliz de irme así, me voy como cuando uno conversa con la ex para terminar bien y no recordarlo como un mal pasar”, concluyó.

PURANOTICIA