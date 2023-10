Lucas Crespo definió su voto legado en “Gran Hermano”: “Tiene el carácter más fuerte”

La noche de este lunes, Lucas Crespo se presentó en el panel del reality de Chilevisión como el último eliminado de “Gran Hermano”, donde abordó su segunda oportunidad dentro de la casa estudio, tras haber ingresado hace una semana en el especial repechaje.

“Un gusto muchachos, nuevamente aquí, salí medio porfiado para la placa (…) placa a la que llego, placa que me voy”, comenzó explicando el joven tiktoker, quien además debió entregar su voto legado.

Antes de esto, Lucas dejó un especial mensaje para su compañera de encierro Catalina Salazar, más conocida como iCata. “No la conocí mucho, pero ella le nominó para que yo fuera a aprender jiu jitsu y terminé yo aprendiendo de ella. Además de ser extremadamente linda, encontré que era una mujer increíble, con unos valores increíbles, una forma de ser increíble, que creo que no he conocido en otra mujer”, aseguró.

Posteriormente, Crespo aprovechó de enviar otro mensaje, esta vez dedicado a Jennifer “Pincoya” Galvarini. “Creo que fue muy lindo que Pincoya me haya recibido así, porque claro, yo apenas salí se me olvidó todo y minimicé los conflictos, me di cuenta que esto era un juego, pero que ella también lo haya hecho, habla muy bien de ella, porque ella nunca ha salido de la casa, entonces haber sentido eso de su parte fue muy lindo”.

Para finalizar, finalmente el último eliminado de "Gran Hermano" entregó su voto legado, el que reveló “es para alguien que creo que tiene el carácter más fuerte o que enfrenta de mejor manera la placa, que no se pone tan nervioso y creo que tiene el mejor temple en estos casos, y es Pancho”, expuso Crespo.

Ante esto, Francisco Arenas aseguró estar tranquilo con la decisión de su ex compañero, sumando así dos votos adicionales para la próxima “Placa de Eliminación”.

