“Llegaba llorando a mi casa”: Actriz mexicana Karyme Lozano lanzó dura acusación por bullying contra Cristián de la Fuente

La actriz mexicana Karyme Lozano, realizó duras acusaciones contra el actor nacional Cristián de la Fuente, con quien en 2014 protagonizó la teleserie “Quiero Amarte”, momento que se rumoreó que mantenían una mala relación.

En una íntima conversación junto a la comunicadora Mara Patricia Castañeda en el espacio de la televisión azteca “En Casa de Mara”, la intérprete fue directamente consultada por una serie de rumores que apuntaban que habría sido acosada por de la Fuente.

“Lo voy a resumir, es mejor que uno aclare, porque se dicen tantas cosas que se va desvirtuando”, comenzó señalando Lozano, añadiendo que “yo trabajé con él en una novela hace mucho tiempo en Miami (Soñar no cuesta nada), y todo estuvo bien ahí. Luego pasó el tiempo y trabajamos en una novela hace 9 años y no estuvo nada bien”.

“Yo sí he dicho que en esta novela sufrí bullying. Yo nunca había sufrido bullying en mi vida, jamás. Y sí, la pasé muy mal, al grado que yo llegaba todos los días llorando a mi casa, y no entendía que era bullying”, relató, agregando como le afectó este episodio en su vida. “Me empecé a volver introvertida, yo que no lo soy (…) ya quería que se acabara esa novela”, expresó.

Fue en aquel instante que la presentadora le consultó directamente: “¿(Cristián) se burlaba de ti?”, a lo que la actriz respondió: “Todo lo que te puedas imaginar, incluyendo otra cosa que estoy trabajando, que todavía estoy sanando, que a lo mejor nunca lo voy a hablar al público”.

“Lo que pasa es que, no voy a mencionar el nombre, pero hay personas que tienen esta dualidad, que pueden verse encantadores y ser divinos con alguien y de pronto tener la oscuridad”, continuó Karyme.

“Hay gente que es mala (…) Esta persona puso en mi contra a mucha gente, hasta medios (de comunicación) (…) La gente decía: ‘Karyme no se da besos (actuados), es una antiprofesioanl, llega tarde…’, y todo era mentira”, complementó.

