Las películas y series que se verán afectadas por la huelga de actores y guionistas de Hollywood

En Hollywood se cree que podrían darse acuerdos paralelos entre los artistas del gremio y los productores para permitir que continúen ciertos proyectos.

En House of the Dragon, Emma D'Arcy interpreta a Rhaenyra Targaryen, con Matt Smith como Daemon Targaryen.

Las cadenas estadounidenses han estado ampliando la cantidad de " contenido sin guion ", como los programas The Masked Singer , The Amazing Race , Survivor y Kitchen Nightmares , para cubrir sus horarios este otoño.

La producción de otras grandes series, como Stranger Things, The Last of Us y Yellowjackets, ya se había detenido debido a la huelga de guionistas, así como a Saturday Night Live, pero el paro de actores agravará el problema.