La triste historia de amor de Carabinero en retiro que ingresó a “Gran Hermano”: Su novia murió embarazada

La noche de este domingo, Chilevisión estrenó en pantalla su nuevo reality “Gran Hermano”, donde sus conductores Julio César Rodríguez y Diana Bolocco, presentaron uno a uno a sus 18 integrantes.

En esta línea, la historia de uno de los jugadores que ingresó al encierro en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, conmovió a los seguidores del espacio.

Se trata del relato de Rubén Gutiérrez, Carabinero en situación de retiro temporal, quien proviene de la comuna de Yungay, región del Ñuble, el que luego de hacer el Servicio Militar el año 2017, decidió unirse a la institución, la que dejó en busca de mejores ofertas laborales para ayudar a su familia.

Sin embargo, en su presentación, el joven de 26 años entregó un potente relato, el que no dejó a nadie indiferente, narrando una fuerte historia de amor que vivió años atrás.

“Salimos, nos conocimos, empezamos a pololear como todo joven. Y cuando me dijo ella que iba a ser papá, yo estaba más feliz todavía”, comenzó relatando Gutiérrez, añadiendo que “ahí dije, ‘¿qué voy a hacer?’. Dije, ‘ya, vamos a arrendar una casita””.

“Fue un día 18 de diciembre. Y a las 07:57, recibo una llamada que me dicen que ella se había ahorcado”, agregó, lo que continuó detallando que “para mí fue un golpe… no lo podía creer. Eso no se olvida. Yo tengo que convivir con eso”.

“Hoy en día tengo toda la mentalidad y aptitudes para salir adelante”, concluyó, ingresando así al nuevo reality de Chilevisión “Gran Hermano, el que además cuenta con un seguimiento 24/7 a través de la señal de Pluto TV.

PURANOTICIA