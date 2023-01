La íntima lucha de Carla Jara por volver a convertirse en madre y cómo vive la tercera pérdida de su embarazo: “Se me derrumbó el mundo”

Días atrás, Carla Jara y Francisco Kaminski debieron enfrentar un complejo momento al atravesar la pérdida de un embarazo, del cual la comunicadora compartió una extensa publicación en sus redes sociales entregando detalles del extenso proceso al que se sometió en su lucha por convertirse en madre por segunda vez.

“Nadie entiende el dolor que se siente. Idas al doctor durante mucho tiempo, miles de exámenes, desgaste emocional y físico, pero ahí estamos, dando la pelea una y otra vez para lograr nuestro sueño de volver a ser padres”, fueron parte de los dichos de la ex integrante de “Mekano” en su cuneta personal de Instagram.

Ahora, la ex participante del reality show de TVN “Pelotón”, conversó con LUN, donde reveló que es la tercera pérdida que atraviesa junto al conductor de “Sígueme y te Sigo” de TV+.

“La primera fue por embarazo natural en 2019. Ese fue un embarazo ectópico, donde me tuvieron que cortar la trompa izquierda. Ahí fue mucho más grave porque llegué a la clínica con hemorragia interna. Después tuvimos una inseminación artificial en marzo de 2022 y lo perdimos en abril. Ahora fue una fecundación in vitro con dos de los 22 óvulos que se fecundaron. Me vinieron dolores punzantes al lado derecho y claro, el huevito, del otro nunca supimos, estaba en la trompa derecha y el óvulo fertilizado no sobrevive fuera del útero. Entonces había que sacar la trompa que me quedaba”, fue parte del relato de Jara en conversación con el medio mencionado anteriormente.

Sobre el último proceso en vitro al que se sometieron, la animadora desclasificó que en esta ocasión iban “súper seguros”, haciendo énfasis en que “esta vez mis ilusiones fueron altas, súper altas, porque estaba apostando a mis últimas posibilidades, mis últimos huevitos. Pensé: ‘Si esta vez no funciona, seguimos de manera natural con la trompa que me quedaba’. Pero cuando me entero de que el huevo estaba en la trompa y había que sacarla, se me derrumbó el mundo. Abracé al doctor y lloré mucho rato. No podía entenderlo”.

“Me refugio en mi familia. Kami ha sido un pilar fundamental en este proceso. Él también lo pasa mal, él también sufre. Se angustia por la situación y por verme mal a mí. Mis amigas vinieron a verme, están mi mamá y mis hermanas. Así que estoy bien regaloneada”, agregó sobre el doloroso proceso.

Al ser consultada sobre seguir en la lucha de volver a convertirse en padres, Jara aseguró que debe sanarse “antes de pensar en cualquier otra opción”, además que es un tratamiento muy costoso, por lo que ahora se refugia en sus seres queridos.

“He pensado mucho en Marianito. Agradezco tenerlo en mi vida. Como nos ha costado tanto tener un segundo hijo, me he dado cuenta de que él es un regalo de la vida”, complementó, agregando que “él se aferró a la vida. Es un niño sano, maravilloso, me alegra todos los días; es mi mayor refugio. Por eso también esta vez decidimos cuidarlo más y no le contamos nada. Con las primeras pérdidas lo pasó súper mal, tenía mucha rabia, así que esta vez le íbamos a contar cuando tuviera tres meses, pero no alcanzamos”.

“Solo me siento afortunada de tener a Mariano, ese es mi consuelo, tengo un hijo, viví el embarazo, viví ese proceso. Queríamos tener otro u otros, pero no se pudo”, concluyó.

