La dura jornada de Coca Mendoza en «¿Ganar o Servir?»: fue nominado, va a duelo de eliminación y le pidieron dejar la capitanía

Una complicada jornada vivió Gabriel «Coca» Mendoza en el reality de Canal 13, «¿Ganar o Servir?». Esto, luego que sus compañeros lo nominaran a duelo de eliminación y acordaran que no lo querían más como capitán del equipo «Resistencia».

Tras ser nominado, el ex futbolista señaló que "el cuestionamiento hacia un capitán ha hecho que se pierda la unidad. Eso pasó factura y nos tiene votando no en bloque por una lucha de egos. Me siento absolutamente en riesgo hoy, porque el otro equipo debería votar por el más fuerte para debilitar al equipo".

Esto generó roces inmediatos en su equipo, pues el argentino Luis Mateucci respondió diciendo que "nominamos a Raimundo, que es uno de los más fuertes que tenemos, sólo porque es recién llegado. Estamos matando al más fuerte de acá. Yo voy a nominar pensando en mí, porque llegamos solos y nos vamos solos".

Luego que Camila Recabarren le indicara a Mateucci que "yo no tendría un capitán que sólo piensa en él", el argentino respondió diciendo que "vos, cuando «Coca» estaba compitiendo, dijiste que había que darle un descanso. Eso es inconsecuencia".

Así fue como la mayoría de los miembros del equipo «Soberanos» votó por el ex jugador de Colo-Colo, al igual que sus compañeros en «Resistencia», incluido Mateucci, quien le dijo que "te veo debilitado, perdido, y fue una muy mala estrategia votar a Rai".

Mendoza se fue contra el ex de Daniela Aránguiz comentándole que "desde un principio has querido la capitanía y eso hace el quiebre del equipo. Pero no le tengo miedo a nadie. Sólo digo que, si dejo de ser capitán, ojalá no seas tú".

Raimundo Cerda argumentó que "tenemos un equipo totalmente derrotado y siento que hay que cambiar de capitán”, ante lo que el ex seleccionado nacional sostuvo que "no estés tan seguro de tus capacidades porque te puedes sorprender".

Finalmente, el líder de «Soberanos», Pangal Andrade, expuso que "ya los tenemos totalmente destruidos, están separados completamente. Es ideal para nosotros que Mateucci sea capitán porque vamos directo a la final. Con esto se quedan sin equipo".

Gabriel Mendoza, de esta manera, se une a los nominados Botota, Mariela Sotomayor y Raimundo Cerda, quienes podrían dejar el espacio que se graba en Perú.

