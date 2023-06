Kike Morandé y su abrupta ausencia en la Teletón: “No me llevaron más”

En un nuevo capítulo de “Es la hora de tu podcast”, conducido por Willy Sabor y DJ Lolito, se llevó a cabo una especial reunión del extinto programa de humor de Mega “Morandé con Compañía”, el que tuvo como invitado a diversos exintegrantes del espacio como Francisco ‘Toto’ Acuña, Ernesto Belloni, Kurt Carrera y Beto Espinoza, entre otros.

Además, mantuvieron un contacto vía zoom desde el sur de Chile con su exconductor Kike Morandé, quien desclasificó desconocidos detalles del abrupto término del programa.

Dentro de esta línea, el animador se refirió además a su ausencia en la últimas ediciones de la cruzada solidaria “Teletón”, de la cual acostumbraba a ser parte.

“La Teletón en un minuto era de todos, lo pasábamos bien, nos poníamos pijama en la ‘nochetón’ y la ‘vedetón’ que se acabó por razones obvias”, comenzó relatando, explicando que “después, cada canal tenía que mandar a dos personas y mandaban a los que estaban más de moda. Ese rubro lo manejaban los matinales (…) El resto quedamos fuera”.

“Se acabó la Teletón antigua, en que uno iba a provincias. Yo siempre bien con la Teletón, pero no me llevaron más”, añadió, siendo enfático en que “yo no me retiré para nada, la Teletón me sacó a mí y a un montón más”.

