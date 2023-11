Kike Morandé lanzó dura crítica por cambios en el humor: “Dices una barbaridad de una mujer y te meten preso”

En una nueva edición del podcast “Morandé te ve”, espacio en redes sociales de Kike Morandé, el animador mantuvo una íntima conversación con el actor Patricio Torres, junto a quien conversó diversos detalles de su carrera en las tablas y en la televisión.

Bajo este contexto, el ex animador de “Morandé con Compañía” le consultó al intérprete sobre el término de “Teatro en Chilevisión”, espacio televisivo donde se montaba una obra de comedia.

“Era pícaro el programa de ustedes. ¿Qué mierda pasó?”, fue la directa pregunta que le realizó el ex rostro de Mega, a lo que el locutor radial expresó que “yo me imagino que (tiene que ver) con la nueva normalidad que hay en este país, que es la inclusión, el empoderamiento femenino y todas esas cantidad de cosas que me parecen bienvenidas y está bien que aparezcan. Pero es tan fuerte el cambio que empieza a destruirse todo”.

“Hoy, el Teatro en Chilevisión pasó a ser la mujer utilizada, cosificada. Y, sin embargo, la ‘cosa’ era yo... a mí me empelotaban y me hacían de todo. Creo yo que, tanto es así, que Chilevisión se farreó de haber pasado Teatro en Chilevisión durante la pandemia. Habría arrasado, más allá de que sí... era machista”, continuó con su relato.

Ante esto, Morandé expresó sus descargos, asegurando que “es humor. Yo creo que el humor no puede ser machista o no machista, porque salen unas niñas haciendo humor y dicen cualquier barbaridad sobre los hombres; salís tú haciendo humor, dices una barbaridad de una mujer, y te meten preso. Entonces seamos iguales en todo, pero paremos”.

PURANOTICIA