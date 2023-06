Kike Morandé entregó detalles del abrupto término de “Morandé con Compañía”: “Por teléfono me dice que no seguíamos”

“Es La Hora de tu Podcast” es conducido por Willy Sabor y DJ Lolito, quienes realizaron un capítulo especial de “Morandé Con Compañía”, en el que tuvieron diversos invitados del extinto programa de humor de Mega.

Toto Acuña, Ernesto Belloni, Kurt Carrera, Beto Espinoza, Julio Jung, entre otros participantes del espacio fueron los invitados al podcast, quienes mantuvieron un contacto vía zoom con su animador Kike Morandé.

Dentro de la conversación, el examinador del extinto estelar reveló detalles de la conversación que mantuvo con uno de los ejecutivos de Mega, cuando le anunciaron el drástico término de “Morandé Con Compañía”.

“Estoy bien, echándolos de menos a todos, echando de menos la TV sin duda. El gran problema no soy yo, ni ustedes, el gran problema es que los canales no quieren hacer programas en vivo, con harta gente, pura teleserie”, comenzó señalando nostálgico.

“Después del Estallido y la pandemia, no nos vimos nunca más. Para mí fue súper triste y difícil”, añadió Morandé, para después desclasificar una desconocida situación.

“Esto nunca lo he contado, no he salido en la tele desde que me cortaron. Un día llamo al canal, a un director ejecutivo, y por teléfono me dice que no seguíamos”, reveló Kike, quien continuó asegurando que “yo le dije ‘compadre, ¿21 años de relación se terminan por teléfono?’, y me dijo ‘así es la cosa’. Para que vean cómo es la cosa”.

La información tomó por sorpresa a Willy Sabor, quien reaccionó expresando que había sido una completa “falta de respeto”. “Por suerte éramos ordenados y pudimos indemnizar a la gente, sino me quedaba la media cagada. Ha sido fome no estar”, añadió Kike.

“Me sorprende lo que cuenta el Kike, se nota que está herido”, agregó el locutor radial después de terminar el contacto, mientras que Toto Acuña reflexionó añadiendo que “después que llevas tanto tiempo, que el Kike dio tanto, cuando marcaban 50 puntos, cuando Mega estaba súper mal”.

