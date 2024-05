Kevin Felgueras explicó su alejamiento del matinal: "Mi cuerpo me dio un aviso súper amable de que tenía que detenerme"

Luego de haber estado varios días alejado del matinal de TVN, «Buenos días a todos», el periodista Kevin Felgueras retomó sus quehaceres en pantalla.

Tras ser recibido por la animadora del espacio, María Luis Godoy, el profesional de las comunicaciones dio a conocer los motivos de su alejamiento.

Junto a indicar que "vacaciones no tuve" y afirmar que lo suyo fue una licencia médica.

"Hace como tres semanas estábamos conversando y Simón (Oliveros) me dice cuando salimos del aire: 'Kevin, estás arrastrando la lengua. ¿Te duele la cabeza? Esto puede ser grave'", comenzó relatando Felgueras.

Frente a estas palabras confesó no tomar mayor importancia, hasta que después de unos minutos reconoce haber quedado en blanco: "10 años de periodista te permiten salir rápido de los bosques y no pude hacerlo esa vez", dijo.

Otro día le volvió a ocurrir lo mismo: "Estábamos acá, yo estaba leyendo un documento en la pantalla y no pude juntar las letras de una palabra. Esto pasó al aire y fueron 5 segundos donde me quedé helado, y dije que acá algo pasa", continuó.

Producto de esta situación fue al médico, que lo envió a urgencia porque "estos tres episodios que me cuentas son de TIA (Ataque Isquémico Transitorio)", que es como un "mini accidente cerebrovascular", según dijo en pantalla.

Así comenzó una serie de exámenes con un neurólogo, pues existía riesgo de haber un ACV. "Me dijo que debía tener licencia y le dije que no, porque para mí era un signo de debilidad, pero me dio cinco días para hacerme más pruebas. Descartamos una serie de cosas y un examen salió medio malo, así que me dio tres semanas más de licencia, haciéndome otros exámenes", aseguró.

También expuso que "después de tres semanas no sabíamos por qué pasaba esto. Me desconecté del celular, de la tele, empecé a ver fútbol, a hacer magia, que me gusta mucho, a leer también".

Por último, comentó que "creo que es importante contarlo públicamente, para que la gente también ponga atención al cuerpo, que siempre avisa. Mi cuerpo me dio un aviso súper amable de que tenía que detenerme un rato".

