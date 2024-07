Karol Lucero se defiende de los dichos de Faloon Larraguibel y aclara llamada a Jean Paul Pineda

Karol Lucero se defendió tras los dichos de Faloon Larraguibel, quien aseguró que el comunicador le "quería hacer la vida imposible" cuando terminaron su relación.

"Terminamos hace más de 12 años, más de una década, donde yo nunca he hablado de ella. A menos que me hayan preguntado o ella se haya referido a mí", partió diciendo en su programa «Un Día Más» de radio Hoy.

La integrante de «Ganar o servir» contó que el exanimador de «Yingo» la hostigaba cuando comenzó su relación con Jean Paul Pineda.

“Cuando yo me puse a andar con el Paul, llamaba al Paul para molestarlo porque me quería hacer la vida imposible”, declaró en una actividad en el reality.

Ante esto, el locutor radial señaló que "efectivamente lo llamé en una oportunidad porque recibí una interpelación que decía 'oye, por qué estás llamando a Faloon, deja de molestarla', y yo dije acá parece que hay algo que él no sabe y lo voy a dejar en claro".

Agregó que "ofrezco las disculpas a la familia porque quiero que sepan que yo nunca hubiese hablado de esto, que es algo personal y privado, si no hubiese sido interpelado o sacado ahí a colación en un reality show, donde yo no tengo nada que ver".

Además, Karol reveló que le prestó dinero a la familia de Faloon Larraguibel. "Mi expareja me había pedido dinero prestado para ayudar a su papá, que estaba en una situación un poco complicada, era una situación familiar. Yo le presté el dinero y terminamos, y después nunca más me llamaron para devolverlo, o para decir 'estoy pasando por un mal momento, no puedo pagarte'".

Finalmente, el comunicador admitió que "fui infiel y lo reconozco, fue un error de juventud. Cuando ella me planteó que quería ser madre y yo no quería ser papá, nos separamos. Nuestra relación no funcionó más. Entonces me parece sumamente injusto que diga que yo le traté de hacer la vida imposible".

