Karol Lucero realizó férrea defensa a Francisco Kaminski por infidelidad: “¿Por qué no podía equivocarse?”

Luego de la participación de Francisco Kaminski en el estelar de Chilevisión “Podemos Hablar”, cientos de críticas han caído sobre el locutor radial, sobre todo por la supuesta infidelidad que habría protagonizado con Camila Andrade, antes de dar término a su matrimonio con Carla Jara.

Quien ahora salió el defensa del animador de La Red fue el también comunicador Karol Lucero, quien a través de redes sociales realizó una profunda reflexión.

“Dime, ¿por qué Kaminski no podía equivocarse? ¿Por qué? ¿Es el que inventó la infidelidad? ¿A los hombres no los engañan?”, comenzó expresando el ex “Yingo”.

“La infidelidad no está bien. Yo creo que hay que tratar de erradicarla, no hay que avalarla, por supuesto, pero ahí a que tengamos el derecho como ciudadanos de tratar de hundir a una persona…”, añadió Karol Dance.

“Por ejemplo si Kaminski atentara contra su vida, ¿qué dirían? 'Oh, que la cagamos (sic) (...) La Carla, por qué fue a hablar a un programa de televisión, se vendió, por su culpa se mató'... Cambiaría todos los papeles”, continuó Lucero, quien añadió para concluir que “andarían todos haciéndose los hueones (sic) si él tiene un momento de debilidad mental, moral y dice 'no tiene sentido mi vida'. Después andarían todos arrepentidos, pero ahí andaban todos los hueones, 20 puntos de rating, viendo la huea, para ver qué dice”.

PURANOTICIA