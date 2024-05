Justin y Hailey Bieber anunciaron con romántica publicación que se convertirán en padres por primera vez

A través de sus respectivas cuentas de Instagram, Justin y Hailey Bieber confirmaron que serán padres por primera vez.

Ambos publicaron un video y varias imágenes donde se ve la pancita de la modelo estaodounidense, quien aparece vestida de novia.

No obstante, ninguno de los dos entregó detalles sobre el embarazo, pero un representante de la también empresaria confirmó a The Associated Press que tiene poco más de seis meses de embarazo.

El cantante en una entrevista de 2020 ya había comentado sus deseos de convertirse en padre.

En el programa «The Ellen DeGeneres Show», la conductora le preguntó cuántos hijos iba a tener con Hailey y cuándo.

Y el intérprete de «Baby» respondió que "voy a tener tantos hijos como Hailey esté dispuesta a parir".

"Me encantaría formar mi propia tribu, pero es su cuerpo y será lo que ella decida (…) Creo que le gustaría tener unos cuantos, por lo menos dos o tres”, comentó en aquella ocasión.

VIDEO:

(Imagen y video: @justinbieber)

PURANOTICIA