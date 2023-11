Justicia argentina reconoce a Máximo Bolocco como heredero de Carlos Menem

Luego de un año de una intensa batalla legal por la herencia del expresidente de Argentina Carlos Saúl Menem, quien falleció en Buenos Aires el 14 de febrero de 2021, a los 90 años, la justicia de dicho país determinó el fallo, el que da como triunfador al hijo menor del político, Máximo Menem Bolocco, fruto de su relación con la exMiss Universo chilena, Cecilia Bolocco.

Esto, ya que luego de la muerte del exmandatario trasandino, sus hijos mayores Carlos Nair y Zulemita Menem, estaban en contra de que Máximo participara del proceso de herencia, por lo que el joven de 19 años decidió presentar acciones legales. “Hacerme presente en la herencia es lo que me corresponde. De ahí para allá no me meto. Se lo dejo a los abogados en Argentina”, expuso en ese momento.

Bajo este contexto, la justicia de Argentina, representada por el juez Carlos Goggi, reconoció a Zulemita Menem (52), Carlos Nair (42), Máximo (19) y a Antonella Menem (34), nieta del expresidente, hija del fallecido Carlos Menem Junior, como los únicos herederos que recibirán partes iguales de la sucesión dejada por Menem.

Si bien aun se desconoce la cifra exacta de lo que recibirá Máximo, el patrimonio del ex esposo de Bolocco consta de 26 terrenos en Chilecito (La Rioja), de los cuales era dueño del 50%, dos automóviles, una motocicleta de baja cilindrada y obras de arte avaluadas en más de un millón de dólares, por lo que según señala la prensa argentina se estima que el patrimonio total supera los 7.5 millones de dólares, es decir más de 6.500 millones de pesos chilenos.

