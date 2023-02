Julio César Rodríguez protagonizó emotivo momento en pantalla al dedicarle sentido mensaje a Erick Pohlhammer: “Recupérate”

Al finalizar una nueva edición del matinal de Chilevisión “Contigo en la Mañana”, su conductor Julio César Rodríguez protagonizó un emotivo momento, en el que no logró contener su emoción en pantalla.

Lo anterior, se vivió cuando el animador quiso enviarle un sentido saludo a su amigo, el poeta y expanelista de televisión, Erick Pohlhammer, quien se encuentra atravesando un complejo estado de salud.

“Me voy a tomar unos minutos para enviarle un mensaje a Erick Pohlhammer. Él casi no ve televisión, pero cuando lo hace ve nuestro matinal”, comenzó señalando Rodríguez, añadiendo que “hoy está hospitalizado en el Instituto de Neurocirugía (Dr. Alfonso Asenjo), pasando por, quizás, el momento más difícil de su vida”.

“Querido Erick, eres el poeta de la felicidad, por eso no quiero estar triste. Ojalá salgas adelante. Hoy el camino es cuesta arriba, me enseñaste muchas cosas”, agregó.

“Trabajé contigo muchos años, has sido el mejor panelista que he tenido…”, complementó JC, momento en el que no aguantó la emoción, quebrándose en pantalla. “Recupérate”, concluyó, lanzando un beso.

