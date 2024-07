Julia Fernandes se emociona al revelar el motivo que la llevó a entrar a «Ganar o Servir»: "Estoy acá por él"

Julia Fernandes reveló el sensible motivo por el que entró a «Ganar o Servir» de Canal 13.

Esto se produjo luego de que los participantes del reality dedicaran cartas a sus compañeros, donde Gala Caldirola sorprendió a la brasileña con un mensaje conmovedor.

"Es para una persona que quiero mucho, una amiga. Ella es muy fuerte. Siempre se muestra con una sonrisa en la cara, pero sé que está viviendo cosas que no son tan fáciles", dijo la española.

"Si hay algo que verdaderamente importa en la vida es la familia y yo, querida amiga, te admiro mucho por lo que tú estás haciendo por la tuya. Quiero que sepas que tienes un tesoro por tener a tu padre todavía", complementó.

Y tras emocionarse por las palabras de Caldirola, Julia explicó lo que está viviendo.

"Yo a Gala la quiero. Es tan fácil compartir con ella, y es un aporte", comenzó diciendo.

Luego relató que fue criada por su tío, quien vive con su mamá, por lo que tomó el lugar de un padre para ella.

"Él me enseñó a andar en bicicleta, me enseñó todo y me dio todo el amor del mundo. Tiene un cáncer en la cabeza. Yo estoy acá por él", afirmó.

"Quiero darle toda la comodidad del mundo y quiero que se vaya en la casa, que se despida de su familia", añadió.

PURANOTICIA