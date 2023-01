José Miguel Viñuela alza la voz ante polémica con Daniel Fuenzalida por abrupto término de “Me Late”: “No tengo ninguna responsabilidad”

La noche de este martes, Canal 13 emitió un nuevo capítulo de su estelar “Juego Textual”, donde Sergio Lagos recibió como invitado a José Miguel Viñuela, quien se refirió a su polémica llegada a TV+, luego de la abrupta salida del aire de “Me Late”.

Ante esto, el ex “Mucho Gusto” abordó los rumores sobre un supuesto conflicto que mantendría con el ex animador del espacio Daniel Fuenzalida, ante su llegada junto a Raquel Argandoña a la conducción de “Tal Cual”, espacio que reemplazó en su horario al espacio de espectáculos.

Al ser consultado por las panelistas del estelar de Canal 13 sobre los rumores que apuntaban a que “Me Late” habría sido sacado de la pantalla para la llegada de la nueva dupla, Viñuela aseguró que “eso no es así. Nunca me voy a hacer cargo de algo en lo que no tengo ninguna responsabilidad”.

“Daniel sabe que no tengo ninguna responsabilidad, incluso lo llamé por teléfono, me da mucha pena que él no lo diga, pero yo lo llamé por teléfono, le dije que me estaban ofreciendo este programa de conversación que no tiene nada que ver con ‘Me Late’. Él me dijo que estaba todo bien, que su rollo era con lo que pasó en el canal”, reveló.

“Lo llamé por deferencia para que él no pensara que yo podía estar involucrado en un serrucho por debajo. Él me dijo que claramente no tenía nada que ver y él me explicó el problema que había tenido. Por eso te digo, no me puedo hacer cargo de un problema que yo creo que es entre TV+ y Daniel Fuenzalida. Yo ahí no tengo nada que ver”, concluyó el actual animador de TV+.

PURANOTICIA