José Antonio Neme alzó la voz y se refirió en pantalla a supuesto conflicto con Andrés Caniulef: “Es absolutamente antojadizo”

La mañana de este viernes, el conductor del matinal de Mega “Mucho Gusto” José Antonio Neme, se tomó unos minutos en pantalla para aclarar la relación laboral que mantiene con su colega Andrés Caniulef.

Lo anterior, luego de que el periodista de espectáculos Sergio Rojas, asegurara en redes sociales que existía una supuesta animadversión entre ambos. “Lo que pasa es que Neme ya no quiere a Andrés. Lo que yo sé, es que efectivamente a Neme ya no le simpatiza, porque siente que le está robando protagonismo”, fueron las palabras de Rojas en una transmisión en vivo.

“Al principio, Neme adoraba a Andrés, buena onda y todo, pero encuentra que ha tomado mucho protagonismo y se lleva muy bien con Karen (Doggenweiler)”, agregó.

Ante esto, fue el propio conductor de “Mucho Gusto” quien decidió alzar la voz y referirse a los recientes dichos del ex “Me Late” en su programa online “Que te lo Digo”, donde comenzó expresando que “me carga que me muevan la jaula… me carga participar de estupideces y menos cuando introducen ruido a los equipos de trabajo en forma innecesaria”.

“No soy amigo de Andrés, pero me cae el descueve, hemos trabajado juntos perfecto, él lo sabe, y sabe que estoy siendo honesto”, añadió Neme en su descargo, asegurando que “cuando es verdad, uno dice ‘sí, en realidad’, pero esto es absolutamente antojadizo”.

“Exijo una prueba concreta de la supuesta mala relación entre nosotros, lo cual no es verdad, no existe”, concluyó el periodista a través de la pantalla del matinal de Mega.

PURANOTICIA