Jorge Valdivia desmintió a escort que dijo haber tenido "encuentros" con el ex futbolista

Nuevamente en la polémica se encuentra el ex futbolista de la Selección Chilena, Jorge Valdivia, luego que fuera apuntado de haberse involucrado con una escort.

Se trata de Natthy Chilena, quien aseguró que hubo "17 horas de sexo y drogas".

La trabajadora sexual indicó también que "parece que la Maite quiere que le suban (fotos) de su hombre cuando estuvo 'lanzadísimo' hace un par de semanas atrás".

Esto último, en referencia a la relación que el «Mago» Valdivia tiene hace meses con la diputada Maite Orsini, a quien –asegura– le habría sido infiel.

Pero tras dichas acusaciones, el ex mediocampista salió a negar estos dichos, pese a que Natthy Chilena aseguró que tenía registro de sus encuentros.

"Quiero desmentir categóricamente cualquier relación con esa persona, a quien ni siquiera conozco. Por tanto, también es falso que ella tenga imágenes mías", dijo el campeón de América con la Roja el año 2015.

El panelista deportivo de ESPN también criticó que se publique esto "sin el chequeo mínimo que exige la ética periodística. Me causa un daño familiar de proporciones y le pido a los medios detener la oleada de publicaciones irresponsables en este tema".

"No es primera vez que me involucran sin pruebas en asuntos de esta envergadura. No puede ser que una persona conocida por su rol de escort diga una mentira y los medios difundan sin el chequeo mínimo que exige el sentido común", sentenció un molesto «Mago» Valdivia.

