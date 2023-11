Jorge protagonizó incómodo momento ante pregunta por su expareja en “Gran Hermano”: “Es muy de poco hombre”

En una entretenida dinámica que vivió la noche de este lunes el reality de Chilevisión “Gran Hermano”, Jorge Aldoney protagonizó un incómodo momento.

Todo se originó en medio de la visita de los integrantes del panel a la casa estudio ubicada en Buenos Aires, Argentina, donde los jugadores debían responder preguntas realizadas por los seguidores del espacio de telerrealidad.

En este contexto, una joven le consultó al MisterChile: “¿Te arrepientes de haberle dado el consentimiento a Gran Hermano, frente a todo Chile, cuando estabas con tu ex y ‘Skar’ estaba fuera de la casa?”.

Lo anterior, ya que cabe recordar que, cuando Skarleth Labra se retiró de la casa por el fallecimiento de su abuela, el modelo recibió la visita de su expareja, junto a quien entregó su consentimiento a “Gran Hermano”. Sin embargo, en dicho momento, los jóvenes aún no eran pareja dentro del encierro.

“¿Cómo me voy a arrepentir? Siento que es muy de poco hombre arrepentirse de eso. La verdad no, creo que todo sucedió por algo. Si tenía que pasar eso, sucedió después lo siguiente”, respondió Jorge, añadiendo que cuando se despidió de su ex asegura “le dije varias veces, ‘yo no quiero que me esperes porque estoy confundido y quiero estar libre aquí adentro para sentir cosas, también quiero prepararme para mi vida de afuera’. Dar ese compromiso no me sentía cómodo, ¿y por qué no me sentía cómodo en ese momento? Era por Skarleth”.

“Ya si me despedí de beso en la boca por supuesto que después me sentí culpable, porque al final de cuentas es como dejar un libro abierto, pero después cerrarlo, es como confundir”, concluyó.

PURANOTICIA