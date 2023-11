Jorge Aldoney se convierte en el último eliminado de “Gran Hermano” antes de la gran final

La noche de este martes se vivió un especial capítulo en la recta final de “Gran Hermano”, ya que el reality de Chilevisión vivió su última jornada de eliminación, definiendo así a sus finalistas.

Cabe recordar que, en la reciente visita de Julio César Rodríguez a la casa estudio ubicada en Buenos Aires, Argentina, el animador les reveló a los jugadores que dejarían el recinto este jueves, y que la gran final del espacio de telerrealidad estaba fijada para este domingo 3 de diciembre.

De esta forma, la “Placa de Eliminación” estaba compuesta por todos los jugadores de la casa, por lo que el público debía votar por su favorito entre Constanza Capelli, Jennifer (Pincoya) Galvarinni, Scarlette Gálvez, Jorge Aldoney y Viviana Acevedo, donde el participante con menos votación sería el último eliminado de “Gran Hermano”.

Fue así como el exMister Chile fue el menos votado, por lo que se transformó en el último eliminado de “Gran Hermano” con el 12,41% de los votos, quedando en el camino para la esperada final.

“Me esperan muchas cosas lindas afuera, la verdad. Siento que ya todos somos más que ganadores”, comenzó señalando Aldoney en su salida, añadiendo que “quiero dedicarle mi participación en el programa ―y todo lo bueno que puede pasar de aquí en adelante― a mis excompañeros que han sufrido de odio. Nadie se merece eso. Detrás de una red social hay una persona, familia, trabajo, una estabilidad emocional que se puede ver afectada”.

“Se lo digo especialmente a Benja (Lagos), que sé que fue uno de los que más sufrió. Espero que se pueda recuperar, si es que ya no lo hizo”, continuó con su relato, asegurando que “me voy contento, Me espera mi perrita, mi Skarleth, mi familia, mis amigos… fue un recorrido gigante. Fueron seis meses loquísimos, me voy más que validado”.

