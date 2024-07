Jorge Aldoney confirma quiebre con Skarleth Labra: “Fue una hermosa historia de amor”

Luego de una ola de rumores en redes sociales ante un eventual quiebre en la relación de los ex integrantes de “Gran Hermano” Jorge Aldoney y Skarleth Labra, el exMister Mundo Chile decidió alzar la voz y terminar así con las especulaciones.

A través de su cuenta de X (exTwitter), el modelo de 28 años confirmó los rumores, luego de que los seguidores de ambos advirtieran que la pareja había dejado de seguirse en sus respectivas cuentas de Instagram.

“Fue una hermosa historia de amor, la mejor que he tenido. Yo me quedo con eso y nada más voy a decir”, expuso Aldoney en un escueto mensaje con el que buscaba terminar con las especulaciones.

Cabe mencionar que la pareja, quienes vivían juntos tras la salida del reality de Chilevisión, habían anunciado hace pocas semanas que dejarían de compartir hogar. “Vivimos juntos, pero ya no vamos a vivir juntos”, expuso días atrás Skar, a lo que el modelo expuso: “Sí, Merengue se va a vivir solita”.

“Cuando uno vive junto, lo que pasa es que, te ves en la mañana, te ves en la noche, te ves tantas veces que no ocupas tiempo de calidad con la persona. No te vas a comer un helado, no te vas a una cita…”, explicó en ese momento la bailarina.

