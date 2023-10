Jhonatan Mujica entregó detalles de su experiencia en relación poliamorosa: “Mi ex era loca”

El integrante de “Tierra Brava” Jhonatan Mujica, mantuvo una sincera conversación junto a sus compañeros en el último episodio emitido del reality de Canal 13, donde abordó una desastrosa relación poliamorosa que protagonizó.

“Lo encuentro demasiado entretenido e interesante”, le expuso Guarén (Valentina Torres), a lo que el modelo de Dolce & Gabanna se sinceró: “Sí, pero también es muy desastroso. Muy difícil. Llevar una relación de a tres y más encima a distancia: Londres, Milán y Turquía”.

“Mi relación con ella empezó y la dejamos un poco libre porque ella estaba en Turquía y yo estaba en Londres. Mi ex era loca, pero una loca buena, muy parecida a (Pamela Díaz)”, añadió.

Según el relato de Mujica, todo cambió cuando decidieron abrir la relación, producto de la distancia: “Ella me decía ‘ok, hagamos una cosa. Yo te dejo tener sexo con otros hombres, pero no con otras mujeres, ni conozcas a otra mujer, ni una sola’”, desclasifica en la conversación.

“Porque ella quería ser ella, solamente ella y ahí empezó (la relación con él) otro, los intenté juntar, se pusieron en buena solo por mí y después se pusieron en mala, en guerra”, agregó el modelo, quien actualmente se ha visto involucrado al interior del encierro con Pamela Díaz, continuando con que “empezaron los celos. Yo con ella era muy romántico todo, y eso le cargaba a él, lo odiaba. Me decía ‘no quiero que tengas esa relación con ella””.

“Y cuando empezó esa riña se odiaban. Yo terminé mal con ella y quería terminar con él porque era un psicópata de mierda(sic)también. (Pero) Se le murieron los papás, los dos, me quedé, estuve tratando, él me trataba como la mierda y yo trataba de desahogarme con ella, pero se enojaba cada vez que lo buscaba, pero no me quería dejar solo. Fue una toxicidad”, reveló, asegurando que “en un momento me dio la espalda ella, luego él y esa huea(sic) me dolió caleta, perdí a uno por el otro. Luchaba siempre por los dos y al final no les importaba”.

