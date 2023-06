Jean Philippe Cretton reveló detalles del momento en que le desclasificó a su hija que tenía depresión: “El papá que te tocó”

El animador de Chilevisión Jean Philippe Cretton, fue el más reciente invitado en el programa “Sana Mente” de CNN Chile, donde abordó la depresión que lo afecta, y entregó detalles de cómo le reveló a su hija que vivía con esta enfermedad.

Dentro de la conversación, el periodista reveló que durante la pandemia disfrutó de mayor tiempo junto a su hija, quien tenía 8 años, momento en el que se le hizo cada vez más difícil ocultarle sus problemas.

“Se me empezó a hacer muy complejo el concepto de La vida es bella, la película donde un padre hace todo lo posible para que su hijo no se entere lo que pasa con el Holocausto”, señaló Cretton, revelando que “muchas veces le servía la comida, me iba al baño, lloraba, volvía, y seguía con ‘ahora vamos con el postre’ y todo. Ese ejercicio fue tan desgastante que me hizo entrar en un escenario incluso peor”.

Bajo este contexto, el también músico decidió contarle la situación que atravesaba a su primogénita, según reveló en el espacio de CNN. “Este es el papá que tienes, el papá que te tocó, que trata de ser todo el tiempo el mejor papá contigo, pero en algún momento también soy frágil y también me caigo”, desclasificó.

“Ella ha sido un bastón más que importante en todo este proceso y desde la inteligencia simple que tienen los niños”, aseguró sobre su hija, agregando que “ha sido fundamental, de gran ayuda”.

PURANOTICIA