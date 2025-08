Jean Paul Pineda desmiente los fuertes dichos de Faloon Larraguibel quien lo acusó de no pagar la pensión: "Ya sabrán todo"

El exfutbolista nacional, Jean Paul Pineda, decidió hablar públicamente luego de las fuertes declaraciones hechas por su expareja, Faloon Larraguibel, quien lo acusó de tener una considerable deuda por pensión de alimentos.

La controversia tomó fuerza durante el fin de semana, cuando Larraguibel participó en el programa Podemos Hablar de Chilevisión, donde la exYingo se refirió al difícil vínculo que mantiene con el padre de sus hijos, a quien responsabilizó por un abandono, tanto económico como afectivo.

"La demanda la presenté hace tres meses. Me otorgaron una pensión provisoria, pero no se ha cumplido (...) Hace dos años que no les da nada a sus hijos, y tampoco los ve", señaló Faloon.

Estas declaraciones se dan en un contexto en que Jean Paul Pineda ha hecho noticia por anunciar que abrirá una cuenta de contenido para adultos, con el fin de recaudar dinero para pagar la pensión, tal como lo informó hace unas semanas atrás.

Ahora, el deportista no guardó silencio y reveló su versión de los hechos ante las duras acusaciones de su expareja, contradiciendo completamente a Faloon.

Y fue en una conversación con el portal Infama, donde Pineda aseguró que no debe nada y que siempre estará para sus hijos.

"Yo estoy al día y siempre estaré para ellos. Ya sabrán todo", cerró Jean Paul.

