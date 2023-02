Iván Cabrera alza la voz ante detención por VIF y lesiones: “Estoy agotado mental y emocionalmente”

La noche de este domingo, el bailarín Iván Cabrera fue detenido por Carabineros en la comuna de Providencia, luego de ser denunciado por su expareja, Antonella Muñoz, por violencia intrafamiliar y lesiones.

Lo anterior, ocurre luego de que se especulara que ambos habrían retomado la relación, posterior a que Muñoz lo acusará tiempo atrás por violación y maltrato, dichos que desmintió posteriormente. “Desmiento todo lo que dije, él jamás abusó de mi, jamás me obligó a nada”, aclaró en dicha oportunidad.

Ahora, el ex participante de “Aquí se Baila”, decidió romper el silencio a través de sus propias redes sociales y entregar su versión de lo ocurrido la madrugada de este domingo.

Con una serie de videos compartidos en el formato historias de Instagram, los que posteriormente replicó en una nueva publicación en la misma red social, Cabrera aseguró estar tranquilo y esperar la resolución de la justicia.

“Todo el mundo se enteró de que volví con Antonella (Muñoz). Y todo el mundo, desde mi familia, amigos y ustedes, se sorprendieron y me preguntaban cómo era posible que haya vuelto con ella después de todo lo que ella me hizo y la compleja situación”, comenzó señalando en el registro, añadiendo que “sí, fue terrible, pero sentí que cuando se reivindicó fue valiente, lo consideré como algo digno de destacar y la acompañé, en especial porque me pidió que no le diera la espalda, así que la acompañé en todo momento”.

“A medida que fue pasando el tiempo, me di cuenta de que comenzó a aparecer la Antonella de la cual yo me había enamorado y dije: ‘¿Por qué no permitirnos comenzar de nuevo?””, continuó el ex “Yingo”, asegurando que “esto tiene que ver con el amor, aunque mucha gente se ría y aunque lo vea ridículo. Es amor lo que yo siento. (…) En esta situación de pareja somos nosotros quienes saben qué es lo que pasa. Somos nosotros los que supimos qué fue lo que era tocar fondo con la situación, luego de eso un sinfín de cosas”.

De acuerdo a lo expuesto por el ex integrante de “El Discípulo del Chef”, “desafortunadamente, cuanto tú vuelves a cometer errores de la mano de los excesos, ocurren estas situaciones lamentables que debiesen dejar atrás, que no debiesen ocurrir”, apuntó, agregando que “cuando no estás en tus 5 sentidos, todas tus sensaciones se exacerban y quedan grandes episodios negativos, por ende todo lo sucedido esta madrugada es algo complejo para mí, en especial porque hay gente tras de mí que sufre”.

“Afortunadamente, hoy fue un día largo, salí libre después de todo el procedimiento que se hizo. No tenía antecedentes ni nada que a final de cuentas generara algo más grave”, complemento Iván, apuntado a que “me quedo tranquilo con mi propia persona, sabiendo que mi familia y amigos saben quien soy: una persona intachable, correcta, que siempre quiere tirar para arriba”.

“Han sido horas largas para mí, estoy agotado mental y emocionalmente, me hubiese encantado que esto no terminara así, pero, desafortunadamente, esto te demuestra que no estábamos para estar juntos”, concluyó.

