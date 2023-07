Iván Arenas entregó extensa lista de personas que le adeudan dinero: Destaca reconocido locutor radial

Días atrás, en un adelanto del programa emitido por YouTube “Es la hora de tu podcast”, conducido por Willy Sabor y DJ Lolito, Iván Arenas, conocido por su personaje del “Profesor Rossa”, reveló que el cantante nacional DJ Méndez le debía una millonaria suma de $70 millones.

Ante esto, fue el propio músico quien alzó la voz para desmentir los dichos del comediante a través de sus redes sociales, donde aseguró que existían otras personas involucradas en el problema.

Ahora, al liberarse el programa completo, Arenas entregó la lista completa con todos los detalles de quienes le adeudan dinero, además de corroborar que le entregó dinero a Mendez a través de un productor.

“Él me va a decir que él no lo pidió, pero bueno lo pidió el productor de él, para él”, aseguró.

“Hay un hue... que me debe 17 (millones) más. Para que piense... Hay un señor Valenzuela, en Rancagua, que me debe 70 palos más, uno es el DJ y el otro es Valenzuela”, expuso el comediante.

“Y voy a decir otra cosa peor, nunca había hecho esta huea. Hay un señor de la radio que me contrató para el (teatro) Cariola y no me pagó la actuación, él sabe quién es. Es como un personaje ‘Spider G’”, añadió en su relato, refiriéndose al conocido locutor de Radio Activa.

“El representante de artistas, el señor (Rodrigo) Mena, me debe tres millones más”, continuó, expresando para concluir que mejor “dejémoslo hasta ahí nomás, porque ya vamos en 180 millones de pesos... ¿Saben lo que pasa, por qué lo digo? Porque uno lo oculta, los tapa, los ayuda, los quiere y hace todo y de repente…”.

