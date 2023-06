Integrante de “Gran Hermano” reveló que mantuvo romance con Jorge Valdivia

Un curioso momento se vivió en la última edición de “Gran Hermano”, cuando una de las integrantes del reality de Chilevisión reveló haber mantenido una especial relación con un reconocido exfutbolista nacional.

Se trata de Jorge “Mago” Valdivia, quien fue recientemente señalado por Constanza Capelli en una conversación que mantuvo con sus compañeros de encierro en la habitación de la casa estudio.

“Jorge Valdivia. Qué grande el Mago. Nunca me ha fallado en la vida”, expresó su compañero Lucas Crespo, a lo que Jennifer Galvarini le consultó de forma directa: “¿Con quién has pololeado tú? Yo quería saber con cual de esos esplendidos has estado. Igual yo no sé nada de fútbol. ¿Estaba casado?”.

“Estaba separado, pero me da lata que sea un tema, aunque no debería serlo. La gente tergiversa todo, pero quizás a nadie le importa”, expresó la exbailarina de ballet en un adelanto mostrado por la estación televisiva.

