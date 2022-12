Ingrid Cruz y Antonella Ríos responden acusación de Mariana Derderian por “Brujas”: “Es muy extraño”

En el reciente capítulo emitido por Chilevisión de su estelar “La Divina Comida”, Mariana Derderian relató una supuesta discriminación del elenco que sufrió cuando realizaba la teleserie de Canal 13 “Brujas”, donde relató que la criticaban por no ser actriz.

“Te lo hacían sentir, eras la escoria del elenco”, fueron parte de los dichos de la ex panelista de “Bienvenidos” en la reciente edición del espacio emitido este fin de semana.

Ante esto, las actrices Ingrid Cruz y Antonella Ríos decidieron referirse a lo comentado por Derderian, motivo por el que la primera conversó con la periodista Cecilia Gutiérrez, quien expuso sus dichos en el programa “Zona de Estrellas”.

“Me dijo: ‘¡Qué antiguo! Es muy extraño porque, particularmente en Brujas, fue la teleserie en la que mejor lo pasamos grabando. Para mí no es tema si una persona estudió o no teatro. Lo único que me podría enojar es que una persona no aprenda el texto o llegue tarde”, desclasificó la panelista del espacio emitido por Zona Latina.

Por otro lado, la también panelista del programa de espectáculos la periodista Paula Escobar, le consultó por la misma situación a Antonella Ríos, quien expresó: “Qué raro, porque esta fue la teleserie más buena que hemos grabado”, quien concluyó destacando a Mariana, asegurando que “es una buena actriz, una persona encantadora, muy bonita y talentosa”.

