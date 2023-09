Inesperada renuncia de Fede Farell sacude “Gran Hermano”

Durante la jornada de este jueves, el reality de Chilevisión “Gran Hermano” vivió un complejo momento, el que sin dudas remecerá por completo las emociones dentro del encierro.

Y es que en la transmisión en directo por Pluto TV de la casa estudio ubicada en Buenos Aires, Argentina, evidenció la renuncia de uno de sus integrantes.

Estamos hablando de Federico Farell, quien reunió a todos los demás participantes del reality en el sillón para entregarles el inesperado anuncio.

“Chicos, en un rato van a nominar y quiero contarles que yo me voy, por eso necesito que no voten por mí. Sé que no lo iban a hacer, pero tenía que decírselos”, reveló el argentino, momento en que se cortó la transmisión en vivo por la plataforma.

