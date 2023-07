Inesperada eliminación deja a querido participante fuera de “Aquí se Baila”

Una inesperada eliminación sorprendió a los participantes del estelar de Canal 13 “Aquí se Baila”, ya que la noche de este lunes, un querido integrante se despidió paras siempre de la competencia.

En un reñido enfrentamiento, los jurados Aníbal Pachano, Neilas Katinas y Karen Connolly otorgaron a la pareja compuesta por Francini y David un puntaje perfecto, mientras que las notas más bajas fueron las parejas de Zagala y Bastián, y Hernán y Fran, con 24 y 20 puntos cada uno.

De esta forma, debieron enfrentarse a la batalla final, en la que Zagala bailó al ritmo de “Descarga de la Luz”, mientras que Hernán lo hizo con la canción “Girls Like”, siendo este último quien se convirtió finalmente en el eliminado por una decisión unánime del jurado.

“Como actor he sido bien afortunado, pero muchas veces me he sentido bien inseguro. Aquí encontré un grupo de gente increíble. Yo ya estaba pensando estudiar psicología, y este programa me devolvió las ganas de hacer cosas relacionadas al arte. Y lo mejor es que me voy con amigos”, expuso Contreras al despedirse para siempre de “Aquí se Baila”.

