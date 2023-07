Ignacio Gutiérrez en picada contra Carola de Moras: “Me da angustia”

La mañana de este viernes, Ignacio Gutiérrez asistió al matinal de Canal 13 “Tu Día”, para promocionar su nuevo estelar en la estación televisiva: “El Purgatorio, donde los famosos pagan sus culpas”, el que debutará en pantalla el próximo lunes 3 de agosto en horario prime.

En esta línea, los conductores del espacio José Luis Repenning y Priscilla Vargas, decidieron realizar uno de los juegos de “El Purgatorio” con su propio animador, preguntándole acerca de su salida de Chilevisión y de su relación con Carola de Moras.

“Fue dramática, primero por la traición de tanta gente que yo quería”, comenzó recordando, para después dirigirse directamente a De Moras, asegurando que “su imagen me genera un poco de angustia (…) La traición la sentí con gente que quería… y yo a ella no la quería”.

“Uno se siente traicionado de gente que tú quieres y con la cual tú te entregas, la angustia efectivamente es porque fueron minutos tremendamente donde estaba yo muy solo, no es que me sentía solo, sino que me quedé solo, me dejaron solo, pero uno esperaría que la gente aunque tú no la quieras actúen con verdad, no con intereses creados”, continuó Gutiérrez con su relato.

Al ser consultado sobre si se arrepentía de trabajar junto a la animadora, confesó de inmediato que “sí, absolutamente me arrepiento”.

“Es que yo creo que a ella nunca le interesó hacer dupla con nadie, porque finalmente ella trabaja para ella y todo lo que yo le dije que le iba a pasar después con Rafael Araneda, que se lo conté a la Marcela Vacarezza, yo trabajaba con ella, se lo hizo Rafael Araneda”, concluyó.

