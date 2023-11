“House of the dragon” anuncia su segunda temporada para el 2024

La serie “House of the dragon” de HBO, precuela de la exitosa producción “Game of Thrones”, entregó un esperado anuncio a sus fanáticos, ya que confirmó su segunda temporada.

La trama protagonizada por Emma D'Arcy y Olivia Cooke se encuentra trabajando arduamente para lanzar este nuevo ciclo para el 2024, el que llegará con ocho episodios.

La historia basada en la obra “Sangre y Fuego” de George R.R. Martin, continuará con la historia de la dinastía Targaryen, la que sucedió 200 años antes de la “reina de dragones”, Daenerys Targaryen.

De esta forma, la segunda temporada de “House of the dragon” , la que comenzó sus grabaciones el 11 de abril en los estudios Leavesden de Warner Bros., llegará a la plataforma de contenido streaming de HBO durante el próximo invierno del 2024 (verano en el Hemisferio Norte).

PURANOTICIA