"Honrado y agradecido": Kevin Spacey es absuelto de todos los cargos en el juicio por abuso sexual en Reino Unido

Siete de los cargos eran por agresión sexual contra cuatro hombres en presuntos incidentes ocurridos entre 2001 y 2013. Los denunciantes tienen entre 30 y 40 años en la actualidad.

"No es un delito que te guste el sexo, incluso si eres famoso, y no es un delito tener sexo, incluso si eres famoso, y no es un delito tener sexo casual. Y no es un delito tener sexo con alguien del mismo sexo porque es 2023 y no 1823", dijo.