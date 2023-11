Hija de Mauricio Medina actualiza estado de salud de su padre: “Ha sido agotador”

El comediante nacional Mauricio Medina, más conocido como “El Indio” del dúo humorístico “Dinamita Show”, se encuentra atravesando un complejo estado de salud, luego de que sufriera una descompensación diabética mientras estaba en Perú, lo que lo tiene hospitalizado en coma inducido en el Hospital Regional de Arica.

Ante este escenario, su hija Francisca Medina, entregó detalles de la evolución de su padre, revelando en conversación con “Las Últimas Noticias” que “tuvo un avance, se encuentra mejor, el corazón y la presión están bien y lo mantienen controlado con el tema del ventilador mecánico. A pesar de que ya lo empezaron a despertar de a poquito, todavía no está consciente. Está en proceso de salir del coma inducido”.

“Este proceso ha sido agotador. Agradezco mucho el apoyo de la gente, el cariño que nos han brindado. Pero la verdad es que yo no duerno nada desde ayer (martes) en la mañana y tengo un bebé de 10 meses. Además, en nuestra familia hay varios niños chicos y en redes sociales se filtra información que no corresponde sobre mi padre. Eso ha sido complicado”, añadió.

Posteriormente, la joven mantuvo un contacto con el matinal de Chilevisión “Contigo en la Mañana”, donde desclasificó que “el escenario sigue siendo complejo. Mi papá tuvo una evolución positiva, pero ha sido demasiado lenta, según los doctores”, agregando que los médicos “nos tienen advertidos de que no cantemos victoria todavía porque puede pasar cualquier cosa en el día a día. Siempre es distinto, estamos a la espera de”.

“El despertar ha sido súper lento, todavía no responde a indicaciones, que eso le sacaría el ventilador mecánico”, continuó con su relato, el que complementó con un alentador pronóstico. “Cuando estuve con él me miraba, cuando le hablaba de mi hijo me miró fijamente y quiso ver las fotos. Sí está consciente, pero sigue siendo lento el despertar”, concluyó.

