Hermano de Fabio reveló detalles de la pelea que aún no sale en pantalla entre Agostini y Mateucci en «Ganar o Servir»

Fabio Agostini protagonizará una fuerte pelea con Luis Mateucci en el reality «Ganar o Servir» de Canal 13.

El español renunció al espacio tras el violento cruce con el argentino, luego de no aceptar pagar una multa.

Y sobre la riña se refirió Bruno Agostini, hermano de Fabio, en conversación con el programa «Zona de Estrellas» de Zona Latina.

Sobre la pelea que aún no sale en pantalla, el entrevistado dijo que “acción y reacción, no veo culpable a Fabio, cualquier ser humano lo haría, aparte fue de frente, escupió delante de él y le lanzó el vaso”.

“Hay que verse en esta situación. No me parece que hayan tenido que expulsar a mi hermano, tiene que haber salido antes la persona que inicia una pelea”, complementó.

Además, Bruno descartó que Fabio haya agredido al argentino. “A Fabio se le ve una persona con confianza, a la hora de una pelea. Fabio nunca levanta a mano, nunca va a golpear, es Mateucci el que se pone agresivo”.

“En esa pelea te das cuenta quién es. Cuando Fabio le escupe en el agua, se ve un Mateucci que lo intenta agarrar y Fabio se va con las manos abajo. Se ve un Mateucci agresivo. Si Fabio hubiera levantado las manos, Luis no la cuenta”, aseguró.

Finalmente, el hermano de Fabio sostuvo que no tiene dudas de que “el culpable es Mateucci, por esta cosa asquerosa, que cualquier persona responde mal. Pero Fabio no respondió mal. Estoy 100% seguro de que Fabio no agredió a Luis. Fabio no estuvo de acuerdo con la multa y prefirió irse. Es muy extraño que lo hayan sacado de una cosa que él no hizo”.

