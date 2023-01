“He sido muy juzgada”: Yamila Reyna revela las verdaderas razones por las que decidió no ser madre

La comediante Yamila Reyna, fue la más reciente invitada al programa d trasnoche de TVN “Buenas noches a todos”, donde mantuvo una emotiva conversación con Eduardo Fuentes, con quien repasó los detalles más íntimos de su vida personal.

Bajo este contexto, la panelista de “Hoy se Habla” abordó su postura en cuanto a la maternidad, revelando que aún no tiene deseos de convertirse en madre. “Es un tema por el cual he sido muy juzgada cuando decidí no ser madre”, comenzó señalando.

“No por la sociedad, al revés. Cuando esto se hizo público hubo mucha gente que dijo ‘qué bien’ porque hay mucha gente que trae un hijo al mundo solamente por el hecho de realizarse”, añadió la argentina.

“Un hijo no es un esclavo, es un acto de amor. Cuando uno elige traer un hijo al mundo es la persona que más vas a amar en toda tu vida”, reflexionó Reyna, añadiendo que “si yo voy a traer a quien más amo en mi vida, ¿por qué lo voy a traer a un mundo como el que vivimos hoy? Es mi manera de pensar, no quiero herir a nadie con esto, pero a mí me parece un acto de egoísmo y de desamor traer un hijo al mundo en que vivimos hoy”.

En esta misma línea, la trasandina reconoció que en su infancia se tenía como proyecto convertirse en madre y contraer matrimonio, lo que “con el tiempo la vida me ha ido mostrando otros caminos y también me reconozco muy egoísta de mi libertad. Cuando uno trae un hijo al mundo, de cierta manera uno negocia esa libertad. No siento la necesidad de traer un hijo al mundo”.

Sobre esto, desclasificó la postura que tiene su pareja, el arquero Diego Sánchez. “A él le encantaría, intentó por todos los medios convencerme y renunció”, concluyó Yamila.

