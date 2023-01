HBO Max prepara estreno de documental “Jamie vs Britney”

Este martes 10 de enero, la plataforma de contenido streaming HBO Max, estrenará en su catálogo una nueva serie documental titulada “Jamie vs Britney”, la que narra el polémico caso judicial entre Britney Spears y su padre Jamie.

La producción repasa una serie de hechos, los que culminaron en el proceso cuando Jamie Spears solicitó la remoción como tutor de la exitosa cantante estadounidense, tutela que obtuvo luego del mediático episodio cuando la “princesa del pop” se afeitó la cabeza en público en febrero de 2007.

Posteriormente, 14 años después, Jamie fue removido de su rol como tutor de la intérprete de grandes éxitos como “Oops!...I Did It Again” y “Baby One More Time”, lo que será mostrado en “Jamie vs Britney”, documental que busca narrar la historia a través de los ojos de los dos protagonistas del caso.

PURANOTICIA