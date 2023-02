Habló Parived: Dice que es "inocente" que no compra cosas ilegales y que sigue siendo amigo de Tonka

Marco Antonio López, más conocido como Parived y ex pareja de la animadora Tonka Tomicic, enfrenta acusaciones por contrabando de joyas y relojes robados. El anticuario, quien el jueves 2 de febrero fue formalizado quedó en libertad y con arraigo nacional contó a La Tercera su versión de los hechos.

Según Parived el día que la PDI llegó allanar la casa en donde vivía con Tonka el no se encontraba debido a que estaba buscando un gato que se le perdió. "Soy muy apegado a los animales y justamente esa mañana fui al cerro a buscar a Nuno".

López dice además que él "nunca eligió una situación pública" y agrega que "simplemente me enamoré de una persona y la acompañé desde hace 22 años. Si se hace un recuento de la trayectoria de nuestra relación, siempre permanecí en silencio. Nunca consideré que tenía mucho que ver en todo esto: era simplemente su pareja y la apoyé siempre. Pero en este último tiempo en la televisión -que prácticamente no veo- hay una suerte de amplificación de todo lo que tuviera que ver con ella y, por ende, conmigo. Miles de especulaciones, narrativas surrealistas".

¿ SOLO ESPECULACIONES ?

Para Parived los antecedentes que maneja la Fiscalía y que llevaron a formalizarlo son "especulaciones". El dice en la entrevista a La Tercera que esta investigación iniciada el año 2017 ha contado con diligencias que se han realizado con mucha publicidad, de hecho cuenta que "a la fecha no he sido citado a prestar declaración, ya sea ante el Ministerio Público, la Policía de Investigaciones o Carabineros de Chile. Se esperó casi seis años para formalizarme, y sin ningún antecedente, salvo la especulación".

Cuenta también que según él ha existido "un trato discriminatorio y desigual", agregando que "en estos momentos todo está en manos de la justicia y no existe ninguna verdad establecida".

SIN DETALLES DE LOS CHEQUES DE TONKA

Uno de los episodios de esta verdadera teleserie que ha tenido en boca de todos a la animadora de Canal 13 y su pareja es que justamente Tonka Tomicic habría entregado una serie de cheques que serían justamente cubiertos por Parived, ante esto López dijo que "en el tema de los cheques, no puedo entrar en detalle por consejo de mis abogados, pues es materia de la investigación que sigue la fiscalía. Sólo puedo decir, que tras el estallido social y la pandemia, con el objetivo de mantener el negocio al que he dedicado mis esfuerzos durante los últimos 10 años, recurrí a préstamos informales, que los fui pagando con cheques y transferencias de manera lícita".

SOY INOCENTE

Parived dice además que él se declara "inocente"." Yo sostengo mi inocencia frente a todo lo que se especula alrededor de esta causa, si no, no estaría acá, no tendría la tranquilidad que tengo".

Pese a su declaración de inocencia el marido de Tonka no entra en detalles más profundos sobre el caso ni tampoco cuestiona el accionar de la Fiscalía de hecho al ser consultado que no solo es imputado por ser un "presunto receptor de especies" sino además es incorporado en una "asociación ilícita", Marco Antonio López solo atina a contestar que "prefiero no hacer ningún tipo de comentario frente a lo que el señor fiscal hace o no hace".

La inocencia de Parived la recalca cuando declara además en esta entrevista en La Tercera que el nunca ha comprado algo con origen ilícito. "Soy conocedor de antigüedades, relojes y joyas, tal y como existen personas que saben de pintura y escultura, y por eso mucha gente me hace consultas. Pero no es ese mi negocio, como menos aún lo es la compra y venta de especies de origen ilícito".

VÍDEOS CON EL REY DEL ORO Y OTROS "AMIGOS"

Pese a todo Parived aparece en variados registros audiovisuales con otras personas también vinculadas al caso en donde él ha sido formalizado, entre ellos el denominado Rey del Oro o con otras personas como Estrella Dinamarca, sin embargo la pareja de la animadora de Canal 13 dijo que "los entornos en que uno se mueva o las personas con las que uno se tome un café no tienen directa relación con una afinidad determinada. Me puedo sentar a tomar un café con quien sea y no tengo por qué tener alguna aversión o no aversión".

QUIEBRE MATRIMONIAL

Por último Parived habló de su quiebre matrimonial con Tonka Tomicic, ante ello negó que las diligencias de este caso hayan precipitado el fin de la relación y dijo que "esto venía ya de hace tiempo" aunque reconoció que siguen siendo amigos. "Ella siempre me ha apoyado. Hemos llevado 22 años juntos, entonces los apoyos han existido desde el día cero y son recíprocos. Ella me ha apoyado y me apoya, pero yo también la he apoyado y la apoyo y la apoyaré siempre".

PURANOTICIA