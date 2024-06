"Guarén" y Nicolás Solabarrieta fueron confirmados como nuevos integrantes de «¿Ganar o Servir?»

Canal 13 confirmó que nuevos participantes se suman al reality «¿Ganar o Servir?».

Se trata de la pareja conformada por Valentina Torres y Nicolás Solabarrieta, quienes se conocieron en «Tierra Brava» de la misma señal.

El ingreso de ambos se venía rumoreando desde hace varias semanas.

“Guarén”, como es conocida la joven, se reencontrará en el encierro con Fran Maira, quien fue su gran amiga, pero que en la actualidad se mantienen distanciadas.

Sobre el ingreso al programa, Solabarrieta destacó que este sea en compañía de su polola.

"Entrar con mi pareja desde el principio es una motivación importante", dijo en conversación con Canal 13.

"Yo creo que si me hubiesen llamado solo, lo habría dudado mucho, habría tenido que conversar con ella para ver si valía realmente la pena", agregó.

"Por suerte me lo simplificaron mucho más, porque entrar juntos me hace sentir que no tengo nada que perder”, complementó.

El hijo del periodista Fernando Solabarrieta adelantó que “tenemos claro que lo más probable es que nos separen de equipos y nos toque competir entre nosotros. Pero, obviamente, nuestro día a día, tal como en el otro reality, va a ser juntos siempre”.

El exfutbolista sostuvo que buscará la revancha con Luis Mateucci: "Tengo pendiente mi revancha con Mateucci, porque él fue el que me eliminó. Independiente que tenemos una buena relación afuera, me quedé con la espina clavada y quiero tener la oportunidad de dar vuelta las cosas”, afirmó.

