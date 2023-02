Gino Costa conversó por primera vez sobre relación con Miguel Ángel Campos: “Me enamoré”

El periodista de TVN Gino Costa, mantuvo una íntima entrevista con revista “Velvet”, con quienes se refirió por primera vez a su relación con Miguel Ángel “Pollo” Campos,con quien está emparejado hace algún tiempo.

“Yo soy un hombre homosexual y eso lo asumí con el tiempo. Conocí al Pollo y me enamoré. Me gané al mejor hombre del mundo”, aseguró el ex integrante de “Buenos Días a Todos”.

“Mi proceso de asumir mi orientación sexual fue más tardío al de cualquier otra persona porque tengo mi mente tan potente y eso bloqueaba mi corazón. Eso nunca me lo cuestioné hasta que apareció la persona que me lo hizo cuestionar”, añadió Costa en la profunda entrevista que mantuvo con el medio mencionado anteriormente.

