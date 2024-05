Gala se enfureció con Coca Mendoza por cuchicheo sobre sus relaciones con Isla y Pinilla: "Que nadie me diga cómo vivir mi vida"

Una dinámica respecto a sus parejas del pasado provocó un momento de alta tensión en el reality de Canal 13, «¿Ganar o Servir?», entre Gala Caldirola y Coca Mendoza.

Respecto a su relación con Mauricio Isla, la española señaló que "es el recuerdo más lindo que tengo, la historia de amor más bonita que he tenido".

"Nunca tuvimos nada negativo. Él me pidió matrimonio y sigo pensando que siempre va a ser el gran amor de mi vida", prosiguió, en referencia al lateral derecho.

Luego la producción puso una imagen de Mauricio Pinilla, con quien también tuvo un romance años después de haber terminado su matrimonio con el «Huaso».

"Traté de rehacer mi vida tres años después, tal como lo hizo él. Fue una relación de verdad, aunque no fuera tan importante emocionalmente", dijo Gala.

A ello añadió que "fue un partner, un compañero. Pero las relaciones no fluyen igual cuando hay críticas y juicios. A veces es mejor soltar, por paz mental".

Mientras la española respondía, más atrás Coca Mendoza comentaba con Pangal y Austin sobre una supuesta falta de lealtad de parte de Pinilla con Isla.

"Los códigos en el fútbol se tienen que respetar", dijo Mendoza.

Esta situación molestó a Gala, quien replicó diciendo que "uno no elige profesiones, el corazón manda. Mi ex marido después de estar conmigo estuvo de pareja con una mujer con la que yo compartí camarín, con una compañera de trabajo, y no pasó nada porque yo lo quiero y lo respeto por encima de cualquier cosa".

Tras este momento de tensión, Caldirola siguió hablando con Raimundo, a quien le contó que "tengo 31 años, he vivido un montón. No necesito que nadie me diga cómo vivir mi vida. No le debo nada a nadie”, destacando nuevamente al «Huaso» Isla: "Es muy complicado que vuelva a encontrar a alguien que me trate como él".

