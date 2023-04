Gala Caldirola defendió su romance con Mauricio Pinilla: "Jamás me metería en una relación"

Gala Caldirola dio detalles de su relación con Mauricio Pinilla en el programa «Somos un plato» de TV+.

La española defendió su romance tras llenarse de críticas y de malos comentarios en redes sociales.

"Nadie pide permiso para enamorarse, tampoco es algo que uno programa”, comenzó diciendo.

“Somos muy parecidos nosotros, somos muy libres, nos entendemos, nos gusta hacer de todo”, aseguró.

“Generalmente, las noticias que más venden son las jugosas, la farándula dañina, donde inventan un montón de cosas que no son ciertas“, agregó.

“Mi historia con él, la prensa, la mayoría de las veces, quiere darle una connotación dañina, donde me muestran como casi una bruja“, continuó.

Gala aseguró que su historia con el exfutbolista “no tiene nada de dañino, nada de malo”.

“Fuimos dos personas solteras que se conocieron con mucho respeto, con mucho cariño. De a poco se dieron las cosas, nunca quisimos dañar a nadie”, afirmó.

La modelo indicó que “soy una persona que tiene muy claro cuáles son los límites de no lastimar a nadie”.

Por último, señaló que “jamás me metería en una relación, jamás haría algo con una intención de dañar y jamás me he enamorado de una persona con la intención de herir a otra“.

