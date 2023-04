Francisco Saavedra fue confirmado como el nuevo animador del Festival de Viña

Francisco Saavedra será el nuevo animador del Festival de Viña del Mar. Después de que Martín Cárcamo diera a conocer que no seguirá en la testera del evento, el matinal "Tu Día" de Canal 13 confirmó que el rostro de "Lugares que Hablan" se encargará de la conducción del certamen internacional.

De esta manera, Saavedra acompañará a María Luisa Godoy en la animación de la edición 2024 del evento que será transmitida por Canal 13 y TVN, siendo la última alianza de ambos canales antes del nuevo proceso de licitación.

"Pancho" Saavedra tiene experiencia animando el festival de Las Condes en sus versiones 2019, 2020, 2021 y 2023. Su debut en televisión se remonta a 2000, cuando se integró como panelista al programa "Extra Jóvenes" de Chilevisión, mientras que en 2011 pasó a formar parte del panel de "Alfombra Roja" del 13.

También ha participado en programas como "Socios de la Parrilla", "Contra Viento y Marea", además de escribir tres libros basados en testimonios de "Lugares que Hablan".

Sobre la decisión que tomó Cárcamo, el "rubio natural" explicó que tras la edición 2023, "lo conversé con los ejecutivos, porque venía reflexionando acerca de lo afortunado que he sido como conductor y de las oportunidades que he tenido".

"Por lo mismo, y como siento que no hubo, no hay y no habrá nada más importante en mi carrera que el Festival de Viña, conversamos para que esta experiencia la puedan vivir otros conductores. Es importante mirar el festival más allá de uno mismo”, añadió.

PURANOTICIA