Francisco Melo reveló compleja experiencia con su personaje en “Tranquilo Papá”

El actor nacional Francisco Melo, sorprendió con unas recientes declaraciones sobre un anterior rol protagónico que tuvo en una exitosa teleserie de Mega.

Lo anterior, ya que según expuso en el podcast “La pura verdad” de Chile Actores, la experiencia que tuvo interpretando a Domingo Aldunate en “Tranquilo Papá” no habría sido de las mejores.

Esto, ya que según su relato “me mantenía en un rol muy similar al de "Sres. Papis". Tenía que ver con un papá terriblemente acontecido, pero tengo que confesar que esa chaqueta no me quedó”.

“No me sentí cómodo, no ecualicé. Es bueno darse cuenta o tratar de descubrir cuándo los proyectos no fluyen”, añadió el reconocido actor.

“Así como con los ‘Sres. Papis’ uno siempre iba gozando cada una de las curvas, (con ‘Tranquilo Papá’) era un cerro con lluvia, y con harto ripio. No era fácil. Ese es un proyecto que, en lo personal, no despegó. No logré afiatarme con este rol”, continuó con su relato.

“Es bonito, porque uno reconoce que esos espacios también son válidos. No siempre se acomodan los astros para generar proyectos en los que uno esté orgulloso. Hay cosas que no cuajan”, concluyó el destacado intérprete.

PURANOTICIA