Francisco fue salvado por Sebastián Ramírez de la “Placa de Eliminación” de “Gran Hermano”

Esta semana, Sebastián Ramírez se coronó como el líder al interior del reality de Chilevisión “Gran Hermano”, por lo que debía salvar a uno de sus compañeros de la “Placa de Eliminación”.

De esta forma, luego de la inesperada renuncia de Fran Maira a la casa estudio ubicada en Buenos Aires, Argentina, debido a un viaje familiar que tenía programado con anticipación, Ramírez debía escoger entre Estefanía, iCata y Francisco, ya que Scarlette había sido nominada con la "fulminante".

Fue así como Sebastián aseguró que “las razones son simples, yo esperaba que me pololearan inconscientemente, sé que no se puede decir el voto, pero alguna cosita, pero no hubo nada”.

“No se movieron en nada, pero me voy a quedar con lo mínimo y una cosa que a mí, por lo menos, me gusta mucho es comer y me conquistan por la comida”, añadió, señalando que “sé que él no lo hizo para pololearme, él lo hizo porque es una buena persona y es muy atento conmigo (…) hablo personalmente y también por los de la casa”.

“Esta persona la quiero mucho, él lo sabe, sé que si saco a iCata, que es un amor, es muy linda por dentro y por fuera, estaría arriesgando a esta otra persona”, agregó, salvando de la temida instancia a Francisco Arenas. “Yo creo que él me eligió porque desde el primer beso que nos dimos nos enamoramos, fue amor a primera vista”, agradeció entre risas ‘Papá Lulo’.

“Le agradezco por haberme salvado, yo también pienso lo mismo de él (…) es una gran persona”, agregó, por lo que finalmente la “Placa de Eliminación” quedó integrada por iCata, Scarlette y Estefanía.

