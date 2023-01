Francisca Merino recordó su experiencia en “SQP”: “Lo pasé súper mal ahí”

La noche de este domingo, Canal 13 emitió un nuevo episodio de su estelar “Todo por Ti”, donde Cecilia Bolocco visitó en su hogar a la actriz y comunicadora Francisca Merino.

Dentro de la íntima conversación con la ex Miss Universo, la intérprete se refirió a su anterior paso por la farándula, cuando era panelista en el extinto programa de espectáculos de Chilevisión “SQP”, del cual participó entre los años 2006 y 2014.

“Lo pasé súper mal ahí. Fue la única vez que trabajé en la tele embarazada, ya que con los dos mayores siempre me retiré para vivirlo en mi casa”, desclasificó Merino, donde recordó que “al principio era feliz con el equipo, con Felipe Avello, Ítalo Passalacqua, Krishna. Después el equipo cambió, llegó otra gente que era más malula”.

“Yo siempre decía que no llegaba con pautas ni noticias, porque mi rol era entretención, y cuando se ponían a hablar de gente, aunque no era mi amiga, me empezaba a bajar la angustia”, añadió.

“Muchas veces tuve que llamar a mis amigas para advertirles que iban a hablar de ellas, porque no podía quedarme callada”, explicó “Pancha”, donde agregó que “entonces en ese ambiente lo empecé a pasar mal y se me criticaba que yo no llegaba con aporte, con pauta, con noticias del resto y dije ‘nunca más vuelvo a estar en un panel de farándula’”.

PURANOTICIA